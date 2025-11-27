Ragusa fuochi d' artificio davanti al duomo di San Giorgio e danneggiamenti | nozze finiscono con una denuncia
Un uomo di 47 anni è stato denunciato a Ragusa per aver acceso fuochi pirotecnici abusivi dopo un matrimonio, danneggiando palazzi storici. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
