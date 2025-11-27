Ragazzo trovato morto nel parco l’allarme di un passante | orrore in Italia
– Nelle prime ore del mattino, quando la città di Milano era ancora immersa nel silenzio e il traffico non aveva ancora iniziato a scorrere, un passante ha dato l’allarme per una scoperta tragica. La quiete che avvolgeva il parco Forlanini, nel settore orientale del capoluogo lombardo, è stata bruscamente interrotta da una telefonata alle autorità: “ C’è un ragazzo morto nel parco ”. . Il parco, spesso teatro di attività sportive e punto di ritrovo per residenti e pendolari, si è trasformato improvvisamente in scena di un dramma umano. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cadavere di un ragazzo trovato vicino ai binari nel Fermano. Scoperto da una donna a spasso con il cane.Indagini sulle cause #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Orrore al parco: cadavere di un ragazzo trovato da un passante - Dopo il ritrovamento di un uomo in una pozza di sangue, la cronaca racconta di ... Si legge su newsmondo.it
"C'è un ragazzo morto nel parco". L'allarme di un passante: carabinieri e soccorsi sul posto - Un ragazzo di 28 anni è stato trovato morto all'interno del parco Forlanini di Milano, estrema periferia est della città. Scrive today.it
Trovato morto nel parco, arriva la polizia scientifica - La scoperta è stata fatta poco dopo le 15 di oggi dagli uomini della Volante della polizia, che pattugliavano la città ... ilrestodelcarlino.it scrive