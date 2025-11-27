– Nelle prime ore del mattino, quando la città di Milano era ancora immersa nel silenzio e il traffico non aveva ancora iniziato a scorrere, un passante ha dato l’allarme per una scoperta tragica. La quiete che avvolgeva il parco Forlanini, nel settore orientale del capoluogo lombardo, è stata bruscamente interrotta da una telefonata alle autorità: “ C’è un ragazzo morto nel parco ”. . Il parco, spesso teatro di attività sportive e punto di ritrovo per residenti e pendolari, si è trasformato improvvisamente in scena di un dramma umano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ragazzo trovato morto nel parco, l’allarme di un passante: orrore in Italia