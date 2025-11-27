Ragazzino sequestrato a scuola | blitz nel casolare preso un rapitore

Bondeno (Ferrara), 27 novembre 2025 – Il cerchio delle indagini si è stretto anche nella nostra provincia. È stato, infatti, arrestato ieri, in un casolare nella zona di Bondeno, uno dei tre sequestratori di un ragazzino di 15 anni. L'uomo, nell'aprile scorso, a Napoli, insieme ad altre due criminali, aveva rapito uno studente poco prima delle 8 del mattino, mentre andava a scuola. L'arresto è stato eseguito dalla squadra mobile e dal nucleo di polizia economico finanziaria delle fiamme gialle di Napoli. Con loro, a dare man forte, c'erano gli agenti della squadra mobile della polizia di Ferrara.

