Ragazzine ubriache al bar | sospeso il locale che serviva alcol ai minori
Due ragazze minorenni ubriache, una lite con il barista e un locale che finisce sotto provvedimento: è questo lo scenario che ha portato alla sospensione per trenta giorni di un bar nel centro di Bolzano. Una decisione netta, firmata dal questore Giuseppe Ferrari, che è intervenuto a distanza di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
All'arrivo delle forze dell'ordine le due ragazze erano ubriache, sul tavolo davanti a loro erano presenti numerosi bicchieri di birra ormai vuoti - facebook.com Vai su Facebook