Raffaella Fico incinta sui social insieme al fidanzato | il commento della figlia Pia Balotelli fa il pieno di like

Today.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dolce attesa di Raffaella Fico e del fidanzato Armando Izzo ha adesso l'immagine serena di un abbraccio in riva al mare. "Aspettandoti", scrive la ex gieffina a corredo del post Instagram che immortala la felicità del periodo, già raccontata con emozione nell'ultima intervista a Verissimo. 🔗 Leggi su Today.it

Raffaella Fico incinta sui social insieme al fidanzato: il commento della figlia Pia Balotelli fa il pieno di like

