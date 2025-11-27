La storia d’amore tra Raffaella Fico e Armando Izzo continua ad essere al centro dei riflettori. La coppia è in attesa di un bambino che dovrebbe nascere in primavera ma pare stia affrontando alcune tensioni per colpa dell’ ex moglie del calciatore del Monza. Gli ex coniugi hanno avuto due figlie e Concetta sarebbe piuttosto arrabbiata per i tempi, ritenuti troppo brevi, con cui lo sportivo ha iniziato la nuova relazione con la soubrette e annunciato la paternità. Lo scorso marzo, quando Izzo è stato assolto dalle accuse di mafia e frode sportiva – un incubo durato ben dieci anni – ha ringraziato la moglie in un lungo post sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Raffaella Fico incinta, problemi con l’ex moglie di Izzo: ora parlano la figlia Pia e la suocera