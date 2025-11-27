Raffaele Iavarone nuovo coordinatore regionale delle Consulte degli Studenti della Campania
Raffaele Iavarone, studente del liceo ‘Federico Quercia’ di Marcianise, è stato eletto coordinatore regionale delle Consulte degli Studenti della Campania.Presso la direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, si sono riuniti i presidenti delle 5 Consulte Provinciali degli. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Consulta Provinciale degli Studenti di Caserta: eletto il nuovo presidente Raffaele Iavarone - Questa mattina, presso l’Istituto “Giordani” di Caserta, si è svolta la prima plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti per il biennio ... Si legge su casertakeste.it