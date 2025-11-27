Rafah Israele | Colpiti sei terroristi emersi dai tunnel | Nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania palestinesi feriti e arrestati

Usa verso il bando dei Fratelli musulmani. Lo Stato ebraico ha fatto sapere che Hamas ha consegnato la salma di un altro ostaggio alla Croce Rossa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Israele: "Colpiti sei terroristi emersi dai tunnel a Rafah" | Nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania - L'esercito israeliano ha colpito "sei terroristi" mentre uscivano dai tunnel a Rafah, nella Striscia di Gaza. msn.com scrive

Mo: Idf, 'uccisi sei militanti armati probabilmente usciti da tunnel a Rafah' - Sei terroristi, "molto probabilmente emersi da un'infrastruttura terroristica sotterranea" nella parte orientale di Rafah, sono stati identificati e successivamente ... iltempo.it scrive

rafah israele colpiti seiGaza, nuova ondata di attacchi: Israele bombarda la Striscia e uccide cinque palestinesi a Rafah - L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito e ucciso cinque combattenti palestinesi a Rafah, ... Si legge su globalist.it

