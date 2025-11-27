Rafah Israele | Colpiti sei terroristi emersi dai tunnel | Nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania palestinesi feriti e arrestati

Usa verso il bando dei Fratelli musulmani. Lo Stato ebraico ha fatto sapere che Hamas ha consegnato la salma di un altro ostaggio alla Croce Rossa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rafah, Israele: "Colpiti sei terroristi emersi dai tunnel" | Nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania, palestinesi feriti e arrestati

Scopri altri approfondimenti

#TG2000 - #Gaza, #Israele apre il fuoco con carri armati ed elicotteri a #Rafah #24novembre #TV2000 #Libano #Beirut #Hezbollah #Iran Vai su X

#Tg2000 - #MedioOriente, raid israeliano a #Rafah. Violenze in #Cisgiordania #21novembre #Tv2000 #Israele #Palestina #Hamas #Netanyahu - facebook.com Vai su Facebook

Israele: "Colpiti sei terroristi emersi dai tunnel a Rafah" | Nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania - L'esercito israeliano ha colpito "sei terroristi" mentre uscivano dai tunnel a Rafah, nella Striscia di Gaza. msn.com scrive

Mo: Idf, 'uccisi sei militanti armati probabilmente usciti da tunnel a Rafah' - Sei terroristi, "molto probabilmente emersi da un'infrastruttura terroristica sotterranea" nella parte orientale di Rafah, sono stati identificati e successivamente ... iltempo.it scrive

Gaza, nuova ondata di attacchi: Israele bombarda la Striscia e uccide cinque palestinesi a Rafah - L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito e ucciso cinque combattenti palestinesi a Rafah, ... Si legge su globalist.it