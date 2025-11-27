Radio Kiss Kiss lancia It’s Time | la campagna di beneficenza per il Natale 2025

Dieci Organizzazioni Non-Profit, cinque aree di intervento e un unico obiettivo: usare la forza della radio – insieme a TV, social e app – per sostenere chi ogni giorno si prende cura degli altri. Per il Natale 2025, Radio Kiss Kiss accende una nuova luce di solidarietà con “It’s Time”, la campagna nazionale che dal 1° al 25 dicembre darà voce, spazio e supporto concreto a dieci realtà italiane impegnate nelle sfide più urgenti della società contemporanea. Un progetto che trasforma il linguaggio universale della musica in un gesto di aiuto reale, coinvolgendo milioni di ascoltatori in un percorso fatto di storie, emozioni e partecipazione civile. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

