Rabiot sul derby | Ci ha dato ulteriore fiducia Scudetto? Ora non ha senso ma…

Internews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adrien Rabiot  ha parlato a La Gazzetta dello Sport, tornado sulla vittoria contro l' Inter. TRASFERIMENTO AL MILAN  –  « Il Milan mi voleva anche lo scorso anno: ero svincolato e abbiamo parlato. Con me la squadra sarebbe arrivata più in alto rispetto all'ottavo posto? Non lo so, ma visto quello che stiamo facendo adesso, dico che sono arrivato a Milanello al momento giusto. Il club rossonero mi ha cercato anche a luglio, ma allora era difficile per me andarmene dal Marsiglia.

rabiot sul derby ci ha dato ulteriore fiducia scudetto ora non ha senso ma8230

© Internews24.com - Rabiot sul derby: «Ci ha dato ulteriore fiducia. Scudetto? Ora non ha senso, ma…»

