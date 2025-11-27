Inter News 24 Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan, dopo la vittoria nel derby contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Adrien Rabiot ha parlato a La Gazzetta dello Sport, tornado sulla vittoria contro l’ Inter. TRASFERIMENTO AL MILAN – « Il Milan mi voleva anche lo scorso anno: ero svincolato e abbiamo parlato. Con me la squadra sarebbe arrivata più in alto rispetto all’ottavo posto? Non lo so, ma visto quello che stiamo facendo adesso, dico che sono arrivato a Milanello al momento giusto. Il club rossonero mi ha cercato anche a luglio, ma allora era difficile per me andarmene dal Marsiglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rabiot sul derby: «Ci ha dato ulteriore fiducia. Scudetto? Ora non ha senso, ma…»