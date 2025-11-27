Rabiot | Maignan? Tutti al Milan sperano che rinnovi e che resti Lui ama la maglia rossonera

Pianetamilan.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato dell'amico e connazionale Mike Maignan, suo capitano in rossonero, con cui è cresciuto nelle giovanili del PSG. Come noto, il contratto del portiere andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rabiot: “Maignan? Tutti al Milan sperano che rinnovi e che resti. Lui ama la maglia rossonera”

