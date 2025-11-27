Rabiot | Maignan? Tutti al Milan sperano che rinnovi e che resti Lui ama la maglia rossonera

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato dell'amico e connazionale Mike Maignan, suo capitano in rossonero, con cui è cresciuto nelle giovanili del PSG. Come noto, il contratto del portiere andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rabiot: “Maignan? Tutti al Milan sperano che rinnovi e che resti. Lui ama la maglia rossonera”

#Rabiot su #Maignan: "Se spero che rinnovi con il Milan? Sì, ovviamente lo spero come tutti al #Milan. Maignan è un portiere straordinario e non ce ne sono tanti al mondo forti come lui. Per noi è un giocatore determinante e poi Mike ama la maglia rossonera" Vai su X

Così Adrien Rabiot ai microfoni della Gazzetta dello Sport sul tema futuro per l’amico e compagno Mike Maignan ? @ipa_agency #maignan #rabiot #milan #milanpress - facebook.com Vai su Facebook

