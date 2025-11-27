Rabiot | Io e Allegri fatti per vincere che felicità il derby Maignan? Tra i migliori al mondo

Il centrocampista rossonero: "Al Milan al momento giusto, Max mi aveva detto che poteva succedere qualcosa.prevede il futuro. L'Italia deve esserci ai Mondiali". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rabiot: "Io e Allegri fatti per vincere, che felicità il derby. Maignan? Tra i migliori al mondo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Adrien Rabiot è l'amuleto del Milan: con lui in campo, il bilancio è impressionante! Su 6 partite ufficiali: 5 vittorie e 1 pareggio (imbattuto!). Equilibrio, leadership e zero sconfitte! https://www.milannews24.com/rabiot-milan-derby-inter-allegri/ #Rabiot #ACMil - facebook.com Vai su Facebook

Con lo scatenato Pulisic in avanti, Rabiot tornato in trincea, Maignan saracinesca e Modric formato Dorian Gray il Milan getta la maschera: come già ha fatto la Roma che saluta tutti e se ne va La morale della favola, dopo Inter-Milan 0-1 di ieri, è che Allegri ha Vai su X

Rabiot: "Io e Allegri fatti per vincere, che felicità il derby. Maignan? Tra i migliori al mondo - Il centrocampista rossonero: "Al Milan al momento giusto, Max mi aveva detto che poteva succedere qualcosa... Segnala msn.com

Rabiot: "Sono arrivato al Milan al momento giusto, ci sono tutte le componenti per vincere. Ecco cosa mi piace di Allegri" - Da quando è arrivato a Milanello negli ultimi giorni del mercato estivo, Adrien Rabiot ha cambiato tanto il Milan. Come scrive milannews.it

Allegri: “Si lavora per serate come queste. Rabiot ha 90' nelle gambe? Vi spiego” - Il tecnico del Milan Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro l'Inter. Si legge su spaziomilan.it