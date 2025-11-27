Rabiot | Io e Allegri fatti per vincere che felicità il derby Maignan? Tra i migliori al mondo

Gazzetta.it | 27 nov 2025

Il centrocampista rossonero: "Al Milan al momento giusto, Max mi aveva detto che poteva succedere qualcosa.prevede il futuro. L'Italia deve esserci ai Mondiali". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rabiot: "Io e Allegri fatti per vincere, che felicità il derby. Maignan? Tra i migliori al mondo

