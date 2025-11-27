Rabiot il nuovo leader del Milan

Milanzone.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha parlato del suo ottimo periodo fin qui vissuto al Milan. Un merito per il suo approdo va dato ad Allegri, che lo ha voluto fortemente in rosa per aumentare il livello tecnico ed esperienziale del centrocampo. Allegri ha trovato in Rabiot il suo braccio destro. Rabiot è sempre stato considerato un giocatore in secondo piano nonostante le sue qualità messe in campo. Tra campioni è difficile emergere, ma con la sua esperienza questo problema sembra averlo superato passo dopo passo. Il Milan è riuscito a prenderlo quest’estate e Allegri lo ha ritrovato nella sua rosa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

rabiot il nuovo leader del milan

© Milanzone.it - Rabiot, il nuovo leader del Milan

Altre letture consigliate

rabiot nuovo leader milanRabiot, il centrocampista del Milan ha elogiato il nuovo atteggiamento di Rafael Leao: il retroscena sul portoghese - Rabiot, il centrocampista del Milan ha elogiato il nuovo atteggiamento di Rafael Leao: il retroscena sul portoghese Dal momento del suo approdo a Milanello proprio sul gong del mercato estivo, Adrien ... Si legge su milannews24.com

rabiot nuovo leader milanMilan, Rabiot: “Mi sento più leader e più maturo” - Gli obiettivi col Milan, il rapporto con Allegri e le parole su alcuni compagni. msn.com scrive

rabiot nuovo leader milanMilan, parla Rabiot: «Con Allegri ho un bel rapporto. E’ un vincente. Il mio arrivo in rossonero? Vi svelo una cosa» - Milan, Rabiot in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato del suo rapporto con Allegri e della scelta di vestire la maglia rossonera Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Ad ... Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Rabiot Nuovo Leader Milan