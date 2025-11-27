Rabiot il nuovo leader del Milan
In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha parlato del suo ottimo periodo fin qui vissuto al Milan. Un merito per il suo approdo va dato ad Allegri, che lo ha voluto fortemente in rosa per aumentare il livello tecnico ed esperienziale del centrocampo. Allegri ha trovato in Rabiot il suo braccio destro. Rabiot è sempre stato considerato un giocatore in secondo piano nonostante le sue qualità messe in campo. Tra campioni è difficile emergere, ma con la sua esperienza questo problema sembra averlo superato passo dopo passo. Il Milan è riuscito a prenderlo quest’estate e Allegri lo ha ritrovato nella sua rosa. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Altre letture consigliate
IDENTIKIT – ADRIEN #RABIOT Il cuore del nuovo #Milan di Allegri ? 20 trofei vinti in carriera 16 col PSG 4 in Italia con la Juventus Nato il 3/04/1995 a Saint-Maurice Ex PSG, Tolosa, Juventus, Marsiglia Cresciuto anche per 6 mesi al Manc Vai su X
All'AC Milan basta una ripartenza Maignan di nuovo supereroe di serata Il peso specifico in mediana di Rabiot Le pagelle di #InterMilan - facebook.com Vai su Facebook
Rabiot, il centrocampista del Milan ha elogiato il nuovo atteggiamento di Rafael Leao: il retroscena sul portoghese - Rabiot, il centrocampista del Milan ha elogiato il nuovo atteggiamento di Rafael Leao: il retroscena sul portoghese Dal momento del suo approdo a Milanello proprio sul gong del mercato estivo, Adrien ... Si legge su milannews24.com
Milan, Rabiot: “Mi sento più leader e più maturo” - Gli obiettivi col Milan, il rapporto con Allegri e le parole su alcuni compagni. msn.com scrive
Milan, parla Rabiot: «Con Allegri ho un bel rapporto. E’ un vincente. Il mio arrivo in rossonero? Vi svelo una cosa» - Milan, Rabiot in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato del suo rapporto con Allegri e della scelta di vestire la maglia rossonera Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Ad ... Da calcionews24.com