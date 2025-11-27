rabiot il nuovo leader del milan

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha parlato del suo ottimo periodo fin qui vissuto al Milan. Un merito per il suo approdo va dato ad Allegri, che lo ha voluto fortemente in rosa per aumentare il livello tecnico ed esperienziale del centrocampo. Allegri ha trovato in Rabiot il suo braccio destro. Rabiot è sempre stato considerato un giocatore in secondo piano nonostante le sue qualità messe in campo. Tra campioni è difficile emergere, ma con la sua esperienza questo problema sembra averlo superato passo dopo passo. Il Milan è riuscito a prenderlo quest’estate e Allegri lo ha ritrovato nella sua rosa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

