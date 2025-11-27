Rabiot | Il Milan mi voleva anche lo scorso anno Ma sono arrivato nel momento giusto

Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, è giunto al Milan, forse, con un anno di ritardo. Ecco il retroscena raccontato dall'ex PSG, Juventus e Olympique Marsiglia in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' di. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rabiot: “Il Milan mi voleva anche lo scorso anno. Ma sono arrivato nel momento giusto”

