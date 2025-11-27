Rabiot | De Zerbi è malato di calcio tornava a casa per vedere le partite e il giorno dopo ci interrogava

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’intervista a Rabiot. Allegri è un valore aggiunto per il Milan? « È un vincente e mi piacciono la sua personalità, come allena, la passione che ha per il calcio e la sua ambizione. Dà sempre tutto e mi rivedo nel suo modo di pensare. Fuori dal campo poi è sempre molto positivo, fa delle battute e ci fa stare tranquilli ». Lei lo ha definito il suo “papà calcistico”. « Nel 2019 ho scelto la Juventus per lui. Lo avevo incontrato mesi prima della fine della stagione e mi era subito piaciuto ». Ecco perché ad agosto quando l’ha cercata il Milan non ha avuto dubbi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rabiot: «De Zerbi è malato di calcio, tornava a casa per vedere le partite e il giorno dopo ci interrogava»

