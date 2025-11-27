Rabiot | Allegri prevede anche il futuro non so come faccia A inizio mercato mi aveva detto questo Io alla Juve per lui

. Le parole dell’ex bianconero. Adrien Rabiot, fresco della vittoria del suo primo derby con il Milan, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport per analizzare i suoi primi mesi in rossonero e, soprattutto, il rapporto speciale che lo lega a Massimiliano Allegri, l’allenatore che lo ha voluto sia alla Juventus che al Milan. L’arrivo al momento giusto e la previsione di Allegri. Il centrocampista francese ha rivelato come l’ influenza di Allegri sia stata decisiva per il suo approdo a Milanello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rabiot: «Allegri prevede anche il futuro, non so come faccia. A inizio mercato mi aveva detto questo. Io alla Juve per lui»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rabiot applaude Leao! #Rabiot #Leao #ACMilan #Allegri #Milan #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

#Rabiot a GdS su #Allegri: “Allenatore super: è un vincente. Mi piacciono la sua personalità, come allena, la passione che ha per il calcio e la sua ambizione. Dà sempre tutto, mi rivedo nel modo di pensare. Fuori dal campo è sempre molto positivo. Nel 2019 Vai su X

Rabiot: "Allegri è un vincente: mi piacciono la sua personalità, come allena, la passione che ha per il calcio e la sua ambizione" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha parlato così di Max Allegri che lo ha voluto fortemente al Milan: "È un vincente e mi piacciono la sua ... Scrive milannews.it

Rabiot: "Allegri mi chiedeva ogni giorno quando sarei rientrato. In estate è stato assurdo, sembra che preveda il futuro. al Milan c'è tutto per vincere" - Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: ve ne proponiamo i passaggi più rilevanti. Da msn.com

Rabiot, la rivelazione sulla Allegri e la Juventus spiazza tutti - Adrien Rabiot, intervistato sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha colto l'occasione per fare il punto della situazione in casa ... fantamaster.it scrive