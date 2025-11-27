R-einventare l’impresa | Firenze si mette alla prova Eccellenza e creatività interconnesse al digitale

FIRENZE In un’epoca in cui i mercati evolvono più rapidamente delle strategie, le imprese fiorentine si trovano davanti a una domanda cruciale: come rimanere competitivi in un mondo che non smette di mutare? Non si tratta più solo di innovare prodotti o ottimizzare processi, ma di ripensare le fondamenta stesse del modo di fare impresa. È questo il cuore della reinvention, la trasformazione che oggi segna il confine tra sopravvivenza e crescita, come ci spiegano Veronica Poggi, partner di PwC Italia e Francesca Bignami, partner di PwC TLS. A livello globale qual è il potenziale di questa trasformazione? "È enorme: secondo il Business Model Reinvention Pressure Index elaborato da PwC, entro il 2025 le aziende capaci di ridefinire il proprio modello di business potranno accedere a oltre 7. 🔗 Leggi su Lanazione.it