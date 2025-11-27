' Qui si para' | la bottega di Svilar e Maignan
Secondo gli expected goal, il giallorosso e il rossonero avrebbero dovuto subire rispettivamente 13,5 e 14,7 reti, invece ne hanno prese solo 6 e 9: in questo calcio di continue innovazioni, certe volte sarebbe meglio tornare all'antico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Quanto vale Mike Maignan? E' possibile oggi evitare il suo addio a parametro zero? - Difficile dire dopo dodici giornate di Serie A chi sia il miglior portiere del campionato. Secondo tuttomercatoweb.com
Pagelle Roma-Milan 3-1: Svilar batte Maignan (7,5 e 5), Gimenez insensato (4), Leao normalizzato (4.5) - 7,5 Svilar La difesa della Roma sbanda anche in 11 contro 10. Scrive corriere.it