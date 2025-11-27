Qui e Ora Due collezioni nello spirito del tempo la mostra allo Spazio Sant’Agnese | Fondazione Alberto Peruzzo

Padovaoggi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 4 dicembre 2025 al 12 aprile 2026 la Fondazione Alberto Peruzzo presenta Qui e Ora. Due collezioni nello spirito del tempo, una mostra che mette in relazione due importanti raccolte d’arte contemporanea — la Collezione AGIVERONA di Anna e Giorgio Fasol e la Collezione della Fondazione Alberto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

qui e ora due collezioni nello spirito del tempo la mostra allo spazio sant8217agnese fondazione alberto peruzzo

© Padovaoggi.it - "Qui e Ora. Due collezioni nello spirito del tempo”, la mostra allo Spazio Sant’Agnese | Fondazione Alberto Peruzzo

Approfondisci con queste news

"Qui e ora". Due collezioni nello spirito del tempo - Dal 4 dicembre 2025 al 12 aprile 2026 negli spazi della chiesa sconsacrata di Sant’Agnese a Padova, prende vita la mostra Qui e Ora, che proprio dalla sacralità del luogo prende spunto, per dialogare ... Segnala padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Due Collezioni Spirito Tempo