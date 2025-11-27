Qui Bari Esonerato Caserta ’Galletti’ affidati all’ex Vivarini Già fatale agli azzurri

L’Empoli si ritroverà ancora una volta di fronte Vincenzo Vivarini. L’ex tecnico azzurro, recentemente esonerato dal Pescara, è stato infatti scelto dal Bari, prossimo avversario della squadra di Dionisi, per sostituire Fabio Caserta, sollevato ieri dall’incarico. Il precedente stagionale non è certo confortante visto che alla quarta giornata sulla panchina del Pescara il nuovo allenatore dei ’galletti’ biancorossi, che ha rescisso con il club abruzzese, ha battuto 4-0 l’Empoli, allora guidato da Guido Pagliuca. Quello che arriverà al Carlo Castellani-Computer Gross Arena sarà quindi un Bari voglioso di riscatto, ma anche costretto a lavorare in un clima non facile con la tifoseria che ha proclamato una plateale protesta contro la multiproprietà per il prossimo 8 dicembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

