Questo video dei soldati ucraini che si arrendono ai russi è generato con l’Ai

Nei primi giorni di novembre è circolato su Facebook e TikTok un video che mostra decine di presunti soldati ucraini camminare in una trincea, alcuni con le mani alzate, accompagnato dalla frase: «Meno male si sono arresi ai russi e Putin gli ha promesso che gli salva la vita». Il contenuto è stato condiviso in Italia, ma non solo, attraverso vari reel Facebook. L’analisi dimostra che il video non rappresenta una scena reale, ma è stato generato con l’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta. Il video è generato con l’IA, tramite Sora, il modello video di OpenAI.. È stato diffuso da account TikTok poi disattivati, come @muslim05780. 🔗 Leggi su Open.online