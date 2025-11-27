Questo video dei soldati ucraini che si arrendono ai russi è generato con l’Ai
Nei primi giorni di novembre è circolato su Facebook e TikTok un video che mostra decine di presunti soldati ucraini camminare in una trincea, alcuni con le mani alzate, accompagnato dalla frase: «Meno male si sono arresi ai russi e Putin gli ha promesso che gli salva la vita». Il contenuto è stato condiviso in Italia, ma non solo, attraverso vari reel Facebook. L’analisi dimostra che il video non rappresenta una scena reale, ma è stato generato con l’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta. Il video è generato con l’IA, tramite Sora, il modello video di OpenAI.. È stato diffuso da account TikTok poi disattivati, come @muslim05780. 🔗 Leggi su Open.online
Quanti sono i soldati russi e ucraini morti al fronte? È un segreto militare Vai su X
Nel Donbass gli account degli ucraini residenti nelle regioni occupate da Mosca sono pieni di elogi ai soldati «gentili» e ai blackout legati alle operazioni militari. «Camminare in casa con le candele è romantico». È la conferma che il Cremlino accompagna l'in - facebook.com Vai su Facebook
Questo video dei soldati ucraini che si arrendono ai russi è generato con l’Ai - Il video dei presunti soldati ucraini che si arrendono ai russi non mostra una scena reale: è stato generato con Sora e fa parte di una serie di video che sfruttano l’Ai per manipolare la percezione ... Si legge su open.online
I video IA dei soldati ucraini che si arrendono rilanciati dalla propaganda filorussa - Nelle ultime settimane si sono diffusi sui social svariati video che mostrano presunti combattenti di Kiev piangere e arrendersi al fronte ... Secondo cdt.ch
Il video dei soldati Ucraini che implorano la resa: generato con l’AI - Circola anche un’altra versione, ma con la stessa narrazione: ... Riporta msn.com