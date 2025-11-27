Come per ogni anno, nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato di Macerata è scesa in campo per la campagna istituzionale " Questo non è Amore ". Nel pomeriggio dell’altro ieri a Civitanova, nel centro commerciale Cuore Adriatico, gli agenti specializzati nell’affrontare i reati di violenza di genere del commissariato e le esperte del centro anti-violenza hanno incontrato donne e uomini che hanno richiesto informazioni per intercettare e intervenire contro la violenza maschile sulla donna. Anche il centro commerciale Valdichienti di Piediripa ha dedicato uno spazio per il banchetto illustrativo che ha visto insieme Funzionarie esperte di "Codice Rosso" della Questura di Macerata, personale della Squadra mobile, della Divisione Anticrimine e del Centro Anti Violenza di Macerata dialogare con i cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Questo non è Amore". Spazio informativo della polizia contro la violenza sulle donne