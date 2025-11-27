Questi video di donne respinte a causa del burqa sono generati dall’AI
Circolano diversi video che riprendono donne con il burqa discutono con un addetto della sicurezza all’Inps o davanti allo sportello dell’anagrafe. In altri casi vengono bloccate all’interno di un aeroporto o bloccate all’ingresso di Gardaland. Numerose clip di questo genere riprendono la stessa narrazione, dove le donne si lamentano in quanto si rifiutano di mostrare il loro volto in pubblico per via della loro religione, ma risultano generate dall’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. I video che mostrano donne con il burqa respinte all’ingresso di anagrafe, Inps, aeroporti o parchi divertimenti non sono reali. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
RESPINTE LE DIMISSIONI Colpo di scena a Belgrado dove il Consiglio di Amministrazione del Partizan Belgrado, su richiesta del presidente Ostoja Mijailovic, ha all'unaminità respinto le dimissioni di Zeljko Obradovic, chiedendo lui di riconsiderare la sua - facebook.com Vai su Facebook
Questi video di donne respinte a causa del burqa sono generati dall’AI - I video che mostrano donne con il burqa respinte all’ingresso di anagrafe, Inps, aeroporti o parchi divertimenti non sono reali. Da open.online