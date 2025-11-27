Questi sono gli eventi che l’Italia deve vedere in chiaro | la nuova lista ufficiale

Dday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova lista del MIMIT definisce quali eventi sportivi e culturali devono essere trasmessi gratuitamente, aggiornando il quadro del 2012 e distinguendo tra obblighi immediati e norme post-contratto. 🔗 Leggi su Dday.it

questi sono gli eventi che l8217italia deve vedere in chiaro la nuova lista ufficiale

© Dday.it - Questi sono gli eventi che l’Italia deve vedere in chiaro: la nuova lista ufficiale

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Sono Eventi L8217italia Deve