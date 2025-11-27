Questi quattro video contro la comunità LGBTQ+ sono generati con l’AI

Nelle ultime settimane stanno circolando sui social quattro video che sembrano presentare servizi televisivi di noti telegiornali italiani su temi legati alla comunità queer. Apparentemente innocui, questi video mostrano statistiche inventate, interviste inesistenti e proteste mai avvenute sul tema dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale. Un’analisi delle clip rivela che si tratta di video completamente falsi e generati con l’intelligenza artificiale, diffusi da un’unica pagina Facebook nota per condividere ricostruzioni fittizie. Per chi ha fretta:. I quattro video sono stati creati con l’Ai e diffusi da un account Facebook, noto per pubblicare contenuti fake. 🔗 Leggi su Open.online