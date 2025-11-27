Questi non sono veri servizi dei TG | sono generati con l’AI

Negli ultimi giorni tre video presentati come servizi di telegiornale stanno circolando su Facebook, ottenendo visualizzazioni e commenti indignati. Mostrano presunte “breaking news” su decisioni del governo, casi di cronaca giudiziaria e vicende di legittima difesa finite male. Tutti e tre i filmati provengono dallo stesso account, noto per diffondere video creati con l’intelligenza artificiale senza dichiararlo. Dietro la narrazione allarmistica e il finto stile giornalistico infatti si cela l’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta:. I tre video non mostrano servizi televisivi reali: sono stati generati con l’AI. 🔗 Leggi su Open.online