Sul caso della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, l’Italia si è divisa in due. Da una parte chi vuole che i figli rimangano con i genitori sempre e comunque. Dall’altra, invece, chi preferisce allontanare i minori da una situazione abitativa che non rispetta gli standard minimi. Così come nel nostro dibattito pubblico si è creata una forte divisione tra favorevoli o contrari alla cosiddetta famiglia nel bosco. Un esempio? Durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento politico condotto dalla giornalista Lilli Gruber, è andato in scena uno scontro accesso tra Andrea Scanzi e Annalisa Terranova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Questa vicenda smonta vostre idee ecologiste". Terrranova inchioda Scanzi: cos'è successo