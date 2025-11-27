Quentin Tarantino contro la saga di Hunger Games | Non capisco come non gli abbiano fatto causa

Quentin Tarantino torna a scuotere l'industria culturale con una dichiarazione che sa di provocazione, ma anche di giudizio netto, riaprendo una vecchia ferita critica che circonda Hunger Games. Quentin Tarantino rilancia il dibattito sulle somiglianze tra Battle Royale e Hunger Games, accusando apertamente Suzanne Collins di aver copiato l'opera giapponese. Durante il podcast di Bret Easton Ellis, il regista si infiamma, mentre tutto è partito dal suo elenco dei suoi film preferiti del XXI secolo. Tarantino contro Hunger Games: il nodo irrisolto tra ispirazione e appropriazione L'intervento di Quentin Tarantino si apre con un elenco ragionato dei titoli che occupano le posizioni 20-11 dei suoi 20 migliori film del XXI secolo: da West Side Story di Steven Spielberg a Cabin Fever, da Moneyball a The Devil's Rejects, fino . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Quentin Tarantino contro la saga di Hunger Games: "Non capisco come non gli abbiano fatto causa"

