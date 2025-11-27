Quell' ultima telefonata con Ornella Vanoni | cosa mi ha detto

Se c’è una caratteristica di Iva Zanicchi che colpisce è proprio la spontaneità e la simpatia travolgente anche al di fuori della tv e anche quando non si trova su un palco a cantare. Ne è stata la dimostrazione anche ieri, a Milano, presso la libreria Mondadori Duomo davanti a una nutrita platea (anche noi de il Giornale eravamo presenti) durante la presentazione del suo nuovo libro da titolo: “Quel profumo di brodo caldo – la cucina dei miei ricordi” edito da Mondadori; non un semplice ricettario, ma un viaggio nei ricordi e nella cucina dell’Appennino tosco-emiliano. Tra cappelletti in brodo, ragù alla bolognese e polenta di castagne, la cantante spalleggiata dal giornalista Roberto Alessi tra una battuta e l’altra e con tanto di duetto con un noto baritono presente in platea, ha raccontato la sua infanzia, le donne di casa da cui ha imparato a cucinare, e i momenti indimenticabili della sua carriera internazionale e straordinaria conditi da gag e momenti davvero divertenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Quell'ultima telefonata con Ornella Vanoni: cosa mi ha detto"

