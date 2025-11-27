Quello che non è normale | Beatrice Parrocchiale presta la voce contro la violenza sulle donne

Con Betsson Sport e la Casa delle Donne, l'azzurra affronta il tema degli abusi psicologici e del riscatto personale attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quello che non è normale: Beatrice Parrocchiale presta la voce contro la violenza sulle donne

