Quello che non è normale | Beatrice Parrocchiale presta la voce contro la violenza sulle donne

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con Betsson Sport e la Casa delle Donne, l'azzurra affronta il tema degli abusi psicologici e del riscatto  personale attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

quello che non 232 normale beatrice parrocchiale presta la voce contro la violenza sulle donne

© Gazzetta.it - Quello che non è normale: Beatrice Parrocchiale presta la voce contro la violenza sulle donne

Approfondisci con queste news

232 normale beatrice parrocchialeCon Betsson Sport e la Casa delle Donne, l'azzurra affronta il tema degli abusi psicologici e del riscatto personale attraverso lo sport - Volley Millenium Brescia e Casa delle Donne lanciano il progetto con Beatrice Parrocchiale contro la violenza psicologica per l’emancipazione attraverso lo sport. Come scrive msn.com

232 normale beatrice parrocchiale“Quello che non &#232; normale": Betsson Sport e Volley Millenium Brescia in campo contro la violenza sulle donne con l'azzurra Beatrice Parrocchiale - Un messaggio che diventa scintilla di cambiamento, la grinta agonistica che si trasforma in ispirazione per dire "basta". Segnala msn.com

Il video di Parrocchiale: "Troviamo il coraggio di chiedere aiuto" - Sì, c’&#232; un momento, nello sport come nella vita, in cui la forza non si misura più con i muscoli, ma con il coraggio di togliersi l’armatura. Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: 232 Normale Beatrice Parrocchiale