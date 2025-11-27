Quelli a mRNA non sono vaccini? Le bufale del dottor Sullivan al Senato americano

Analizziamo le affermazioni del dottor Robert Sullivan riportate in una clip, apprezzata dalle narrazioni No vax, ampiamente condivisa su Facebook. Il medico si definisce un danneggiato da quelli che «non sono vaccini», secondo la sintesi delle sue dichiarazioni diffusa in Rete. Parliamo dei vaccini a mRNA contro la Covid-19. Il medico pronuncia le sue opinioni nel contesto istituzionale di una commissione del Senato americano. Questo dà un’immagine di autorevolezza alle sue affermazioni, le quali non di meno, continuano a essere delle vecchie bufale già smentite dalla comunità scientifica e dal buonsenso di chi si ricorda cosa succedeva nelle terapie intensive prima che fossero disponibili le prime dosi di vaccino. 🔗 Leggi su Open.online