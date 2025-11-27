Quattro pullman sono rimasti bloccati così in una rotonda di Oslo | ingorgo durato diverse ore
Quattro autobus si sono incastrati in una rotonda nella capitale norvegese. “Non so cosa mi abbia impressionato di più: che siano riusciti a mettersi in quella situazione, o che siano riusciti a venirne fuori”, racconta un testimone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Quattro pullman, l'altra sera, sono rimasti bloccati in questo modo in una rotonda di Oslo, creando un ingorgo che è durato ore.
