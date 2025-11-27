quattro castella si improvvisa benzinaio con carta carburante rubata

Quattro Castella (Reggio Emilia), 27 novembre 2025 – E’ accusato di aver usato una carta carburante rubata per rifornire a prezzi scontati diversi automobilisti, incassando pagamenti in contanti e offrendo gasolio a cifre nettamente inferiori rispetto ai prezzi del mercato. In alcuni casi l’uomo avrebbe consentito anche il riempimento di taniche, permettendo rifornimenti di valore superiore a quanto effettivamente riscosso. Con l’accusa di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento, i carabinieri di Quattro Castella hanno denunciato un marocchino di 41 anni, senza fissa dimora. L’indagine è partita dalla denuncia del furto della carta carburante di proprietà di un’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

