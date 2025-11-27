Quattro assi a dicembre tornano i bus in piazza delle Fontane Marose

Genovatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 5 dicembre sarà ripristinato il transito dei bus da piazza Fontane Marose, che riprenderanno il regolare percorso su via XXV Aprile. Dalla settimana successiva anche auto e bus provenienti dalla galleria Bixio-piazza Corvetto potranno riprendere il regolare percorso.Già da giovedì 27. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Quattro assi, a dicembre tornano i bus in piazza delle Fontane Marose

