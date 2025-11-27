Quattordici giovani aspiranti chef francesi in tirocinio nei ristoranti modenesi con un progetto Erasmus
È organizzato dallo Ial Emilia-Romagna il tirocinio che 14 studenti francesi stanno facendo in ristoranti e hotel modenesi nell’ambito di un progetto Erasmus che coinvolge la Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni. Provenienti da La Rochelle (città costiera del sud-ovest della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
