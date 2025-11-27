Quarta pista e porto crocieristico Costa e D’Intino | Occasioni per rilanciare l’economia

Fiumicino, 27 novembre 2025 – “In merito alle recenti dichiarazioni dell’opposizione sul tema dell’ampliamento aeroportuale e delle prospettive di sviluppo del nostro territorio, riteniamo necessario fare chiarezza e restituire ai cittadini la verità dei fatti, senza mistificazioni né allarmismi strumentali. Sulla questione aeroportuale l’Amministrazione si è sempre mossa con massima trasparenza e responsabilità: sono state convocate numerose commissioni consiliari, nelle quali il tema è stato approfondito con tutti i dati tecnici necessari. A ciò si aggiungono confronti costanti con le associazioni del territorio, che hanno contribuito con osservazioni utili e costruttive al percorso decisionale “, è quanto dichiarano in una nota congiunta gli assessori Stefano Costa e Vincenzo D’Intino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it