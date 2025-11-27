Quanto costano le residenze per anziani in Italia Il Senior living di lusso tra chef palestra e giardino vista mare
Roma, 27 novembre – L’ Italia è, dati alla mano, uno dei Paesi più anziani al mondo: le persone con almeno 65 anni sono circa un quarto della popolazione, il 24,3–24,7% tra inizio 2024 e inizio 2025, e la quota è destinata a salire fino a circa il 35% entro il 2050. Parallelamente aumentano speranza di vita (83,4 anni) e livello d’istruzione degli over 65, così come la loro partecipazione sociale e culturale. Dentro questo scenario demografico si sta aprendo un segmento nuovo: il senior living di lusso, residenze per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti che promettono comfort alberghiero, servizi su misura e una vita di relazione attiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Condomini di lusso per anziani, la soluzione contro la solitudine degli over 65: feste, pilates e chef. Quanto costa abitarci - Vendere tutto e pensarsi, per il resto della vita, in vacanza potrebbe essere la réclame dei condomini di lusso per anziani. Lo riporta leggo.it
Crescono i costi delle rette alle Residenze per anziani: 10 euro in più al mese, comitato in pressing sulla Regione - FERMO La gestione delle Residenze per anziani diventa sempre più onerosa e a rimetterci, come spesso accade in questi casi, sono le tasche delle famiglie, che nelle ultime settimane hanno visto ... corriereadriatico.it scrive
Il new business dei De Benedetti, investimento nelle residenze per anziani. Affare da 220 milioni di euro - I De Benedetti si muovono nell'ambito sanitario e il gruppo Cir viene premiato in Borsa, con un guadagno dei titoli di 9 punti. affaritaliani.it scrive