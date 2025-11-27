quanto costano le residenze per anziani in italia il senior living di lusso tra chef palestra e giardino vista mare

Roma, 27 novembre – L’ Italia è, dati alla mano, uno dei Paesi più anziani al mondo: le persone con almeno 65 anni sono circa un quarto della popolazione, il 24,3–24,7% tra inizio 2024 e inizio 2025, e la quota è destinata a salire fino a circa il 35% entro il 2050. Parallelamente aumentano speranza di vita (83,4 anni) e livello d’istruzione degli over 65, così come la loro partecipazione sociale e culturale. Dentro questo scenario demografico si sta aprendo un segmento nuovo: il senior living di lusso, residenze per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti che promettono comfort alberghiero, servizi su misura e una vita di relazione attiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

