Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente in base all’andamento della domanda e dell’offerta. Al 27 Novembre 2025, il PUN si attesta a 0,1205 €kWh (120,54 €MWh), in leggera diminuzione rispetto ai mesi precedenti, ma ancora superiore ai valori registrati nella prima metà dell’anno. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto sottoscritto con il fornitore, ma il PUN resta un indicatore fondamentale per comprendere le dinamiche di prezzo e orientarsi tra le offerte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
