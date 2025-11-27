Quanto costa giocare a tennis con Berrettini alle Maldive | prezzi ridicoli il problema è un altro

Moltissimi tennisti trascorrono parte delle vacanze alle Maldive, di fatto, gratis. In 'cambio' offrono lezioni di tennis ai clienti dei resort nei quali alloggiano. Il costo delle lezioni non è alto, ma tutto il resto invece sì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Mike James, l'espulsione costa cara: 3 giornate di squalifica Mike James squalificato 3 giornate. L'ex Olimpia non potrà giocare in campionato ma sarà a disposizione per le gare di EuroLeague. Leggi su: - facebook.com Vai su Facebook

Quanto costa giocare a tennis con Berrettini alle Maldive: prezzi ridicoli, il problema è un altro - Moltissimi tennisti trascorrono parte delle vacanze alle Maldive, di fatto, gratis. Si legge su fanpage.it

Matteo Berrettini: "La felicità è giocare a tennis (e vincere)" - "Non importa chi sta in campo, chi sta a casa, chi ci guarda: siamo ragazzi che giocano a tennis, che cercano di fare il massimo in campo e che si vogliono bene". Segnala msn.com

Emozione Berrettini, Cobolli canta: “Il giorno più bello della mia vita”. Italia show in Coppa Davis - Le voci dei due singolaristi azzurri che hanno trascinato la Nazionale di Volandri al penultimo atto del torneo per il terzo anno consecutivo ... Come scrive tuttosport.com