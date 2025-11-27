Saranno ben nove gli azzurri al via del superG maschile di Copper Mountain (Stati Uniti), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: oggi, giovedì 27 novembre, l’azione scatterà alle ore 19.00 italiane e saranno 70 gli atleti in gara, con 19 Paesi rappresentati. Salvo ritardi o interruzioni, Guglielmo Bosca partirà col 6 alle 19.10, Mattia Casse col 14 alle 19.26, Dominik Paris col 15 alle 19.28, Giovanni Franzoni col 19 alle 19.38, Christof Innerhofer col 31 alle 20.04, Marco Abbruzzese col 41 alle 20.20, Benjamin Jacques Alliod col 47 alle 20.28, Florian Schieder col 53 alle 20.36, e Nicolò Molteni col 57 alle 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nel superG di Copper Mountain: orari esatti, n. di pettorale, tv