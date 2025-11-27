Quando aprirà il polo di Amazon? Nessuno lo sa e il mistero si infittisce indaga anche Report
JESI – Quando aprirà ufficialmente la sede di Amazon a Jesi? Nessuno lo sa di preciso e il mistero si infittisce sempre di più. Il polo della Coppetella, costato oltre 500milioni di euro, avrebbe dovuto entrare in funzione a giugno 2025. Uno start poi rinviato a dicembre 2025. Un traguardo oggi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
