Tortona, 27 novembre 2025 - Inizierà dalla Nova Arena di Tortona, che dopo essere stata inaugurata soltanto poche settimane fa accoglierà per la prima volta la Nazionale, l’avventura sulla panchina dell’Italbasket di coach Luca Banchi, che ha preso il posto di Gianmarco Pozzecco dopo l’eminazione degli azzurri da Eurobasket 2025. Questa sera alle ore 20, infatti, gli azzurri affronteranno l’Islanda nel primo match del gruppo D delle qualificazioni dei Mondiali di basket in programma nel 2027, raggruppamento nel quale l’Italia è inserita assieme appunto alla selezione islandese e a Gran Bretagna e Lituania. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qualificazioni Mondiali basket 2027: stasera Italia-Islanda, orario e dove vederla in TV