Quali sono le vere intenzioni di Trump con il Venezuela di Maduro

Dopo mesi di attacchi in mare con l’obiettivo dichiarato di combattere i narcotrafficanti, l’indicazione di Nicolas Maduro come capo di un’organizzazione terroristica (il fantomatico “ Cartel de los Soles ”) non lasciava presagire niente di buono. Poi era trapelata l’indiscrezione di un Donald Trump pronto a chiamare il presidente venezuelano, che sembrava allontanare l’ipotesi di nuovi raid missilistici statunitensi o azioni militari dirette sulla terraferma. Come non detto: parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, Trump ha deciso di alzare di nuovo la tensione, spiegando di essere deciso ad andare avanti col dossier Venezuela, «con le buone o le cattive». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Quali sono le vere intenzioni di Trump con il Venezuela di Maduro

