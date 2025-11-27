Qual è la regione italiana premiata tra le migliori destinazioni del 2026 per il cibo
C'è una regione italiana tra le destinazioni migliori del 2026 dal punto di vista gastronomico, da visitare se si è in cerca di esperienze culinarie memorabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Il personale Asu, per il quale è ancora in corso il processo di stabilizzazione, potrà continuare a svolgere la propria prestazione lavorativa anche nel 2026. La giunta regionale, su proposta del presidente della #RegioneSiciliana, Renato Schifani, assessore - facebook.com Vai su Facebook
Quanto guadagna il Presidente della Regione Campania e qual è lo stipendio di un consigliere regionale Vai su X