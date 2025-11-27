Putin tende la mano a Trump | Il piano Usa base per una vera pace in Ucraina
"Il piano di pace degli Stati Uniti potrebbe costituire la base per porre fine alla guerra in Ucraina". Il presidente russo Vladimir Putin torna a tendere la mano al Capo della Casa Bianca Donald Trump ma chiede anche alla comunità internazionale di riconoscere i progressi dell'esercito di Mosca. L'accenno alla questione ucraina è stato rilanciato da Bishkek, in Kirghizistan, dove Putin è in visita di Stato. Il leader del Cremlino ha affermato che la proposta degli Stati Uniti potrebbe diventare la base di accordi futuri, ma che necessita ancora di un'ulteriore elaborazione, suggerendo che "una volta che le truppe di Kiev si saranno ritirate dalle loro posizioni nelle aree chiave, i combattimenti cesseranno", e che se ciò non dovesse accadere "le forze russe raggiungeranno i propri obiettivi con la forza". 🔗 Leggi su Iltempo.it
