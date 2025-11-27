Putin sul piano di pace Usa | Pronti a discuterne

Lettera43.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di una lunga conferenza stampa a Bishkek, Vladimir Putin ha commentato il piano di pace promosso da Washington, sostenendo che al momento «non ci sono versioni finali» e che la proposta statunitense «può costruire base per accordi futuri, siamo pronti a discuterne seriamente ». Il presidente russo ha ribadito inoltre che «la Russia non ha intenzione di attaccare l’ Europa » e che una delegazione americana è attesa «la prossima settimana» per affrontare il dossier ucraino. Parlando delle relazioni con gli Stati Uniti, Putin ha spiegato come «le sanzioni stanno distruggendo le nostre relazioni con gli Usa», affermando di essere rimasto «sorpreso dalle misure contro le compagnie energetiche russe». 🔗 Leggi su Lettera43.it

putin sul piano di pace usa pronti a discuterne

© Lettera43.it - Putin sul piano di pace Usa: «Pronti a discuterne»

Altri contenuti sullo stesso argomento

putin piano pace usaUcraina, svolta nei negoziati. Putin: "Siamo pronti a discutere il piano di pace Usa" - * L’Ucraina ha aderito al nuovo piano di Ginevra articolato in 19 punti, che include anche un limite alle dimensioni delle forze armate nazionali. Da tg.la7.it

putin piano pace usaUcraina, Putin: «Piano Usa possibile base per un accordo, ma questione chiave Crimea e Donbass russi» - «È in corso un processo serio per trovare una soluzione negoziata al conflitto e molti cercheranno di farlo fallire», ... Lo riporta ilgazzettino.it

putin piano pace usaPutin ribadisce, 'piano Usa può essere base per un accordo' - Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito che le proposte degli Usa per l'Ucraina possono essere "una base per futuri accordi" di pace. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Putin Piano Pace Usa