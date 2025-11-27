Nel corso di una lunga conferenza stampa a Bishkek, Vladimir Putin ha commentato il piano di pace promosso da Washington, sostenendo che al momento «non ci sono versioni finali» e che la proposta statunitense «può costruire base per accordi futuri, siamo pronti a discuterne seriamente ». Il presidente russo ha ribadito inoltre che «la Russia non ha intenzione di attaccare l’ Europa » e che una delegazione americana è attesa «la prossima settimana» per affrontare il dossier ucraino. Parlando delle relazioni con gli Stati Uniti, Putin ha spiegato come «le sanzioni stanno distruggendo le nostre relazioni con gli Usa», affermando di essere rimasto «sorpreso dalle misure contro le compagnie energetiche russe». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Putin sul piano di pace Usa: «Pronti a discuterne»