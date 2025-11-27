Putin | pronto a discutere del piano Usa ma
Da Biskek, in Kirghizistan, il presidente russo risponde ai giornalisti affermando che la proposta di Washington può costruire una base per accordi futuri. "Siamo pronti a discuterne seriamente" dice ma poi ripropone i punti presenti nella prima versione dell'accordo, quella rigettata dagli ucraini e dagli europei. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Trump accelera sulla pace in Ucraina: “Stiamo facendo progressi”. Zelensky pronto all’incontro, Putin respinge il piano Funzionari Usa hanno rivelato che i delegati di Kyiv avrebbero accettato termini dell’accordo di pace ma anche sottolineato che “ci sono alc - facebook.com Vai su Facebook
L'accordo sull'Ucraina per Trump è molto vicino ma Putin lo boccia Dopo una notte di massicci attacchi sull’Ucraina, Zelensky si è detto pronto ad andare alla Casa Bianca Il ministro russo Lavrov frena @nelloscavo Vai su X
Putin apre al piano di pace in Ucraina: “Pronti a discuterne seriamente” - Il piano per la pace in Ucraina proposto dagli USA pronto ad essere discusso dalla Russia: l'apertura ufficiale di Vladimir Putin. Segnala newsmondo.it
Ucraina, Putin: "Piano Usa può costruire la base per accordi futuri" - "L'elenco di punti degli Stati Uniti riguardanti l'Ucraina potrebbe costituire la base per ... Si legge su msn.com
Ucraina, il presidente Putin: siamo pronti a discutere il piano di pace - Putin difende l’inviato speciale americano Witkoff e attacca l’Ue sugli asset di Mosca congelati. milanofinanza.it scrive