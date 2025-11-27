Putin | pronti a discutere su piano Usa

15.30 La Russia cesserà le ostilità quando le truppe ucraine si saranno ritirate nel Donbass, altrimenti Mosca raggiungerà i suoi obiettivi con mezzi militari. Così il presidente russo Putin. Poi dichiara che la delegazione americana incaricata di discutere il piano di pace per l'Ucraina arriverà a Mosca la prossima settimana, Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa russe, Putin assicura che "la Russia è pronta per negoziati seri sul piano Usa",piano che "può fungere da base per accordi futuri".Attaccare l'Europa?"Ridicolo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

