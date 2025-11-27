Putin | Pronti a discutere seriamente del piano Usa

Kiev: "I russi hanno ricevuto una bozza del piano di pace, vediamo se si fermano". Trump: "Vicini a un accordo, Mosca sta facendo concessioni". Ma il Cremlino frena: "Accordo vicino? Prematuro parlarne". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin: "Pronti a discutere seriamente del piano Usa"

