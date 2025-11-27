Putin | Pronti a discutere seriamente del piano Usa

Tgcom24.mediaset.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kiev: "I russi hanno ricevuto una bozza del piano di pace, vediamo se si fermano". Trump: "Vicini a un accordo, Mosca sta facendo concessioni". Ma il Cremlino frena: "Accordo vicino? Prematuro parlarne". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

putin pronti a discutere seriamente del piano usa

© Tgcom24.mediaset.it - Putin: "Pronti a discutere seriamente del piano Usa"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Zelensky: negoziatori russi pronti a discutere incontro con Putin. Peskov: avverrà quando firmeremo pace - Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky ha affermato che “i negoziatori russi hanno cominciato a discutere” su un possibile incontro tra il leader ucraino e il presidente russo Vladimir Putin. Segnala ilsole24ore.com

Putin: “Non voglio discutere dell’uccisione di Khamenei” - Il 19 giugno, Vladimir Putin ha rifiutato di commentare l’ipotesi di un attacco congiunto USA- Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Putin Pronti Discutere Seriamente