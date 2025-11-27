Putin |  Pronti a discutere del piano di pace Usa| Wsj | Mosca attaccherà la Nato entro il 2029 Berlino | noi ci prepariamo 

Xml2.corriere.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capo del Cremlino: «La guerrà con l'Ucraina finirà quando Kiev ritirerà le sue truppe dai territori occupati. La confisca degli asset di Mosca sono un furto, prepariamo risposte» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Putin: «Pronti a discutere del piano di pace Usa»| Wsj: «Mosca attaccherà la Nato entro il 2029. Berlino: noi ci prepariamo» 

